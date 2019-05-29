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Сколько Украина должна выплатить по долгам в этом году

Сколько Украина должна выплатить по долгам в этом году
14:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Украина должна выплатить в этом году по внешним и внутренним обязательствам более $5 миллиардов долга.

До конца текущего года Украина должна выплатить свыше 5 млрд долларов по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте, поэтому продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом является крайне важным.

Об этом сказал председатель Национального банка Украины Яков Смолий во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского с председателем миссии Международного валютного фонда в Украине Роном ван Роденом и постоянным представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"Продолжение сотрудничества с МВФ является крайне важным для поддержания финансовой стабильности в Украине. До конца текущего года наше государство должно уплатить свыше 5 млрд долл. США по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте", - сказал Смолий.

По его словам, объем международных резервов Украины составляет 19,3 млрд долларов, и этого, по мнению главы НБУ, достаточно для выполнения суверенных обязательств.

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"Вместе с тем сотрудничество с МВФ – это также и доступ к другому – официальному и частному – финансированию, а также залог продолжения структурных реформ, без которых невозможен долгосрочный устойчивый рост украинской экономики", - подчеркнул глава Нацбанка.

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НБУ, МВФ, Госдолг, Минфин, Яков Смолий.
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