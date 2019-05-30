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В Минагро рассказали, какой урожай ранних зерновых ожидают в этом году

В Минагро рассказали, какой урожай ранних зерновых ожидают в этом году
13:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Урожай ранних зерновых ожидается не ниже прошлогоднего.

Нет оснований считать, что урожай ранних зерновых культур в 2019 году будет хуже прошлогоднего.

Об этом проинформировал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Владимир Топчий, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

“Период перезимовки был благоприятным для полного сохранения посевов озимых культур. А весенние погодные условия лучше по сравнению с прошлым годом, а именно – раннее восстановление вегетации, умеренные температурные режимы, близкое к норме влагообеспечение. Поэтому в настоящее время нет никаких оснований считать, что урожай ранних зерновых культур 2019 году будет ниже прошлогоднего”, - сказал Топчий.

Он отметил, что сегодня уже на всей территории страны отмечается колошение ранних яровых зерновых культур, в частности ячменя, пшеницы и ржи. Во второй половине июня аграрии уже начнут собирать первые урожаи.

В то же время, по словам заместителя министра, риски потери части выращенного урожая и ухудшения качественных показателей зерна присутствуют в течение всего вегетационного периода, поэтому предварительный прогноз валового сбора всех зерновых и зернобобовых культур в Украине будет составлен в конце июня или начале июля текущего года.

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Как сообщалось, посевная кампания в 2019 году началась на месяц раньше, чем в прошлом году. В целом, посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств Украины под урожай 2019 года была запланирована в пределах 27,7 млн га или на уровне 2018 года. Из них зерновых культур в 2019 году прогнозировалось посеять на площади 14,8 млн га или 54% в структуре посевных площадей, что соответствует нормативам оптимального соотношения культур в севооборотах. Посев яровых зерновых культур запланирован на площади 7,2 млн га, технических – 9,2 млн га, картофеля и овощей – 1,8 млн га, кормовых культур – 1,9 млн га.

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Урожай, Минагрополитики, Владимир Топчий, Урожай ранних зерновых.
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