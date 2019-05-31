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Кубив назвал среднюю зарплату в частном секторе

Кубив назвал среднюю зарплату в частном секторе
13:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Средняя заработная плата в Украине за последние три года выросла в долларовом эквиваленте с 210 долларов в декабре 2015 года до 383 долларов в апреле 2019.

Средняя заработная плата в частном секторе в апреле составляет 438 долларов (в эквиваленте), а по курсу Национального банка это около 11700 грн.

Об этом во время часа вопросов к правительству сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"Средняя заработная плата выросла на $ 170 (в эквиваленте): примерно с 210 долларов в декабре 2015 года до $ 383 в апреле 2019 года. В частном секторе средняя зарплата в апреле 2019 г. составляла уже $ 438. Это указывает на то, что дела бизнеса улучшились и он имеет возможность платить высокие зарплаты ", - рассказал Кубив.

Он также напомнил, что за три года повысилась минимальная заработная плата: с $ 55 по состоянию на 1 января 2016 г. до $ 150 - с 1 января 2019 г.

"Это сознательная позиция правительства: украинцы должны иметь высокий уровень жизни. Но правительство не может административно установить всем высокие зарплаты - это заставит бизнес уйти в тень. Поэтому нашим видением всегда было создавать условия для развития бизнеса, в частности для производства и экспорта", - отметил Кубив.

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Он подчеркнул, что сейчас основным рынком для украинских товаров является рынок ЕС - это позволило компенсировать потерю российского рынка.

"Доля европейского экспорта товаров и услуг составляет 42,6% - и она постоянно растет. Доля России составляет 7,7% - и она постоянно снижается", - отметил Кубив.

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Зарплата, Кабмин, Средняя заработная плата, Частный сектор.
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