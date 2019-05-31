Скачать
Пятница, 31.05.2019
Зеленский встретился с руководителями НАБУ и САП: о чем говорили
Зеленский встретился с руководителями НАБУ и САП: о чем говорили
Кубив назвал среднюю зарплату в частном секторе
В правительстве назвали среднюю зарплату в частном секторе
"WWFC - хорошая школа спорта и бизнеса": Денис Перч - о целях, планах и дебютах украинцев в UFC
Денис Перч - о целях, планах и дебютах украинцев в UFC
Регина Тодоренко впервые примерила свадебное платье
Регина Тодоренко впервые примерила свадебное платье

Нацбанк: Коломойский пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии

Нацбанк: Коломойский пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии
13:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Бизнесмен Игорь Коломойский опять пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии с помощью украинских судов.

Хозяйственный суд Киева 31 мая 2019 года будет рассматривать дело по иску бизнесмена Игоря Коломойского к Национальному банку Украины (НБУ) и ПриватБанку о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и пяти договоров личного поручительства Коломойского по этим кредитным договорам, сообщается на сайте НБУ.

"Национальный банк Украины обращает внимание: такой иск и указанные исковые требования - это попытка Коломойского остановить, а в дальнейшем и сделать невозможным рассмотрение инициированных НБУ дел в Швейцарии, что свидетельствует о нежелании Коломойского выполнять взятые на себя обязательства по договорам поручительства", - отмечается в сообщении.

В декабре 2018 года НБУ обратился в Первую инстанцию Суда Республики и Кантона Женевы по месту жительства Коломойского с целью взыскания задолженности как с финансового поручителя перед НБУ.

В 2016 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем существенной доли ПриватБанка, заключил с Нацбанком договоры поручительства и по собственной воле лично обязался выполнить требования НБУ по возврату кредитов рефинансирования, полученных ПриватБанком в 2008-2014 годах. Как фактически, так и юридически Коломойский остается должником перед НБУ по указанным кредитам ПриватБанка, задолженность по которым на сегодня составляет 9,2 млрд грн, говорится в сообщении.

Но вместо добросовестного выполнения взятых на себя обязательств, Коломойский совершает юридические действия с целью блокирования рассмотрения инициированных НБУ судебных процессов в Швейцарии и Украине о взыскании задолженности.

Так, подобные исковые требования Коломойского были удовлетворены Печерским районным судом города Киева 20 апреля 2019 года при имеющейся противоположной и однозначной судебной практике Верховного суда в подобных правоотношениях.

ПриватБанк подал апелляцию на решение суда о незаконности национализации

Нацбанк обращает внимание, что в случае признания кредитных договоров и договоров поручительства недействительными в нарушение принципа эстоппель (широко применяется в практике Верховного суда) Хозяйственный суд Киева фактически установит возможность Коломойскому избежать ответственности за невыполнение взятых обязательств по договорам личного поручительства.

Это также усложнит защиту интересов как НБУ, так и государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению ущерба, нанесенного государству бывшими владельцами ПриватБанка.

Эстоппель (англ. estoppel - отклонение, от estop - лишать права возражения) - в международном праве потеря права ссылаться на основания для признания договора недействительным или прекращение договора, выхода из него или приостановление его действия. Термин заимствован из английского права, где он означает категорическое отрицание такого поведения стороны в процессе, которой она перечеркивает то, что предварительно было ею признано.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, ПриватБанк, Хозяйственный суд Киева, Игорь Коломойский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стенограмма встречи в АП: лидеры фракций не давали согласие на выборы по закрытым спискам
02 Геращенко прокомментировала стенограмму консультаций 21 мая
03 Грозы, град и жара: синоптики дали прогноз на последний день весны
04 Заседание СНБО в пятницу пройдет в новом формате
05 Волкер рассказал, чего хочет Вашингтон от Украины при новом президенте
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ураганы, град и жара: какой будет погода в Украине летом
Ураганы и жара: какой будет погода в Украине летом
Аваков заявил, что баллотироваться в народные депутаты не будет
Аваков не будет баллотироваться в Раду
Грозы, град и жара: синоптики дали прогноз на последний день весны
Синоптики дали прогноз погоды на последний день весны
Екатерина Осадчая опубликовала новые фото с сыном Иваном
Екатерина Осадчая опубликовала новые фото с сыном Иваном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь