Нацбанк: Коломойский пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии

Новости Бизнеса: Бизнесмен Игорь Коломойский опять пытается заблокировать иск НБУ в Швейцарии с помощью украинских судов.

Хозяйственный суд Киева 31 мая 2019 года будет рассматривать дело по иску бизнесмена Игоря Коломойского к Национальному банку Украины (НБУ) и ПриватБанку о признании недействительными пяти кредитных договоров рефинансирования и пяти договоров личного поручительства Коломойского по этим кредитным договорам, сообщается на сайте НБУ.

"Национальный банк Украины обращает внимание: такой иск и указанные исковые требования - это попытка Коломойского остановить, а в дальнейшем и сделать невозможным рассмотрение инициированных НБУ дел в Швейцарии, что свидетельствует о нежелании Коломойского выполнять взятые на себя обязательства по договорам поручительства", - отмечается в сообщении.

В декабре 2018 года НБУ обратился в Первую инстанцию Суда Республики и Кантона Женевы по месту жительства Коломойского с целью взыскания задолженности как с финансового поручителя перед НБУ.

В 2016 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем существенной доли ПриватБанка, заключил с Нацбанком договоры поручительства и по собственной воле лично обязался выполнить требования НБУ по возврату кредитов рефинансирования, полученных ПриватБанком в 2008-2014 годах. Как фактически, так и юридически Коломойский остается должником перед НБУ по указанным кредитам ПриватБанка, задолженность по которым на сегодня составляет 9,2 млрд грн, говорится в сообщении.

Но вместо добросовестного выполнения взятых на себя обязательств, Коломойский совершает юридические действия с целью блокирования рассмотрения инициированных НБУ судебных процессов в Швейцарии и Украине о взыскании задолженности.

Так, подобные исковые требования Коломойского были удовлетворены Печерским районным судом города Киева 20 апреля 2019 года при имеющейся противоположной и однозначной судебной практике Верховного суда в подобных правоотношениях.

Нацбанк обращает внимание, что в случае признания кредитных договоров и договоров поручительства недействительными в нарушение принципа эстоппель (широко применяется в практике Верховного суда) Хозяйственный суд Киева фактически установит возможность Коломойскому избежать ответственности за невыполнение взятых обязательств по договорам личного поручительства.

Это также усложнит защиту интересов как НБУ, так и государства в судебных процессах в других юрисдикциях по возмещению ущерба, нанесенного государству бывшими владельцами ПриватБанка.

Эстоппель (англ. estoppel - отклонение, от estop - лишать права возражения) - в международном праве потеря права ссылаться на основания для признания договора недействительным или прекращение договора, выхода из него или приостановление его действия. Термин заимствован из английского права, где он означает категорическое отрицание такого поведения стороны в процессе, которой она перечеркивает то, что предварительно было ею признано.