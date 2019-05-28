ПриватБанк подал апелляцию на решение суда о незаконности национализации

Новости Бизнеса: В ПриватБанке обжаловали решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры вывода банковского учреждения с рынка.

Как сообщается на сайте финансового учреждения, вчера, 27 мая, представители ПриватБанка подали апелляционную жалобу из-за решения Окружного административного суда Киева.

Так, 18 апреля в указанной судовой инстанции приняли иск от Коломойского И.В. относительно незаконности вывода банка с рынка из-за неплатежеспособности финучреждения. Кроме этого, данным банком была подана апелляция относительно иска бывшего акционера банка кипрской компании, чтобы отменить решение комиссии Нацбанка Украины об определении перечня связанных с банком лиц.

Согласно данным сайта ПриватБанка, "указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий".

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце в судовом порядке было принято решение о незаконности национализации финансового учреждения. Процедура национализации ПриватБанка была проведена в 2016 году. Тогда покупка 100% акций обошлась государству в 1 гривну.

В свою очередь данные НБу указывают на то, что по состоянию на декабрь того же года Валерий Коломойский владел более чем 40% акций.