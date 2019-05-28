Скачать
Вторник, 28.05.2019
Данилюк назначен секретарем СНБО
Данилюк назначен секретарем СНБО
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
Динамо представило новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (Фото)
Динамо представило новую домашнюю форму на сезон 2019/20 (Фото)
Мелания Трамп выбрала яркие тренч и туфли для встречи в Японии
Мелания Трамп выбрала яркие тренч и туфли для встречи в Японии

ПриватБанк подал апелляцию на решение суда о незаконности национализации

ПриватБанк подал апелляцию на решение суда о незаконности национализации
17:38 Сегодня Телеграф Фото: informator.news

Новости Бизнеса: В ПриватБанке обжаловали решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры вывода банковского учреждения с рынка.

Как сообщается на сайте финансового учреждения, вчера, 27 мая, представители ПриватБанка подали апелляционную жалобу из-за решения Окружного административного суда Киева.

Так, 18 апреля в указанной судовой инстанции приняли иск от Коломойского И.В. относительно незаконности вывода банка с рынка из-за неплатежеспособности финучреждения. Кроме этого, данным банком была подана апелляция относительно иска бывшего акционера банка кипрской компании, чтобы отменить решение комиссии Нацбанка Украины об определении перечня связанных с банком лиц.

Согласно данным сайта ПриватБанка, "указанные судебные решения не вступили в законную силу и не имеют никаких правовых последствий".

ДТЭК официально получил контроль над "Киевоблэнерго"

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце в судовом порядке было принято решение о незаконности национализации финансового учреждения. Процедура национализации ПриватБанка была проведена в 2016 году. Тогда покупка 100% акций обошлась государству в 1 гривну.

В свою очередь данные НБу указывают на то, что по состоянию на декабрь того же года Валерий Коломойский владел более чем 40% акций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, ПриватБанк, Нацбанк, Суд, Апелляция, Коломойский, Решение, Учреждение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 28 мая – Пахомов день
02 Данилюк назначен секретарем СНБО
03 Гороскоп на сегодня, 28 мая 2019: все знаки Зодиака
04 Зеленский осмотрел позиции военнослужащих ВСУ на передовой
05 Короткие поздравления с днем рождения в стихах 28 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
В МЭРТ дали ухудшенный прогноз роста ВВП Украины
Украину посетят главы МИД Германии и Франции
Украину посетят главы МИД Германии и Франции
Кадровые решения Зеленского: У Главы АП появился заместитель
Кадровые решения Зеленского: У Главы АП появился заместитель
Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 мая 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 28 мая 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь