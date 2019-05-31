На Выдубичах начали строить платформу для остановки "Бориспольского экспресса"

Новости Бизнеса: "Укрзализныця" начала реконструкцию платформы для ж/д экспресса в аэропорт "Борисполь" на Выдубичах.

АО "Укрзализныця" (Киев, УЗ) начала реконструкцию железнодорожной станции на Выдубичах для экспресса Kyiv Boryspil Express, курсирующего из Киева в аэропорт Борисполь, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

"Это первый этап более масштабной реконструкции данного транспортно-пересадочного узла, его интеграции с транспортной системой столицы, в частности метрополитеном", - цитирует главу компании Евгения Кравцова пресс-служба.

По словам Кравцова, в планах "Укрзализныци" закончить ремонт к концу 2019 года.

В сообщении железнодорожного перевозчика также указывается, что за полгода с начала запуска Kyiv Boryspil Express, экспрессы перевезли более 360 тыс. пассажиров в аэропорт "Борисполь" и обратно.

"Мы сделали все от нас зависящее: адаптировали график Kyiv Boryspil Express с пассажиропотоком аэропорта, ввели в эксплуатацию после модернизации шестой состав дизель-поезда Pesa, определили пиковые периоды и запустили сдвоенные составы экспресса", - заявил Кравцов.

При этом он считает, что в идеале для этого маршрута необходимы поезда большей вместимости - до 500 пассажиров (на данный момент вместимость – до 100 человек). По мнению Кравцова, пять таких составов могли бы обеспечить бесперебойную и ритмичную доставку всех желающих в аэропорт и обратно.

"Однако не забываем, что один поезд такой комплектации потянет на 9 млн евро. К тому же, уже сегодня должны думать, что это должны быть или электропоезда с автономным ходом, или гибридные дизель-электропоезда, поскольку основная доля этого маршрута электрифицирована", - отметил Кравцов.

Вариантов приобретения такого подвижного состава, по словам главы компании, может быть несколько: партнерство с частными структурами, государственное финансирование и собственные средства "Укрзализныци".

Как сообщалось, "Укрзализныця" 10 мая 2019 года решила на постоянной основе использовать сдвоенный состав экспресса по маршруту Киев – аэропорт "Борисполь" в пиковые часы.

Компания запустила ж/д экспресс в аэропорт "Борисполь" 30 ноября 2018 года со стоимостью билета в 80 грн с плавающим графиком от 21 до 30 рейсов в сутки.