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В Украине сократился приток инвестиций

В Украине сократился приток инвестиций
15:13 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Госстат зафиксировал резкое падение темпов роста иностранных инвестиций.

В первом квартале 2019 года прирост прямых инвестиций составил 45,5 миллиона долларов, в то время как в первом квартале 2018 года - более 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Прямые инвестиции в акционерный капитал по состоянию на 1 апреля достигли 32,92 млрд долларов, тогда как на начало года они составляли 32,87 млрд долларов. Прирост составил 45,5 млн долларов.

В то же время за первый квартал 2018 года иностранные инвестиции выросли на 1,15 млрд долларов.

Прямые инвестиции из Украины на 1 апреля выросли до 6,3 млрд долларов с 6,29 млрд долларов на начало года. Из них 5,94 млрд долларов или 94% приходится на Кипр.

За первый квартал 2019 года в экономику Украины поступило 587,6 млн долларов прямых инвестиций (акционерного капитала), что на 13% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Наибольший объем прямых инвестиций за указанный период Украина получила из Российской Федерации (137,9 млн долларов), Кипра (106,4 млн долларов) и Швейцарии (54,6 млн долларов).

Госдолг Украины вырос на 1 млрд долларов

Больше половины инвестиций в первом квартале поступило в отрасль финансовой и страховой деятельности — 326,3 млн долларов (55,5%), в промышленность — 122,3 млн долларов (20,8%), в сферу торговли и ремонта автотранспортных средств — 47,3 млн долларов (8,1%).

В первом квартале отток иностранных инвестиций (акционерного капитала) составил 496,5 млн долларов, кроме того инвестиции были уменьшены на 45,6 млн долларов из-за переоценки.

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Госстат, Инвестиция, Экономика Украины, Иностранные инвестиции.
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