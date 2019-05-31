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Омелян прогнозирует привлечение миллиарда долларов инвестиций в портовую отрасль

Омелян прогнозирует привлечение миллиарда долларов инвестиций в портовую отрасль
18:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Портовая отрасль Украины привлечет в ближайшие несколько лет около $1 млрд инвестиций.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассчитывает, что портовая отрасль Украины в ближайшие несколько лет привлечет около $1 млрд инвестиций.

"Без малого миллиард долларов - $926,65 млн. - именно столько портовая отрасль Украины привлечет в ближайшие несколько лет. Наибольшая доля этой суммы - проекты государственно-частного партнерства. 30 проектов более чем на один миллиард долларов. Именно столько сегодня насчитывает инвестиционный портфель АМПУ и бизнеса в портах", - сказал министр в ходе "круглого стола" на Ukrainian Port Forum 2019 в Одессе в пятницу.

Он отметил, что в 2019 году Администрация морских портов Украины (АМПУ) планирует завершить выполнение собственных обязательств по пяти крупным инфраструктурным проектам в пяти портах.

Омелян: Мы должны обеспечить качество дорог

Общая сумма инвестиций АМПУ и бизнеса за весь период их реализации должна превысить 16 млрд грн.

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Инвестиции, Владимир Омелян, АМПУ, Портовая отрасль.
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