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Омелян: Мы должны обеспечить качество дорог

Омелян: Мы должны обеспечить качество дорог
11:03 Сегодня Телеграф Фото: mtu.gov.ua

Новости Украины: Владимир Омелян во время совещания обсудил вопросы состояния дорог, финансирования и процесса выполнения ремонтно-строительных работ.

Вчера, 28 мая, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян провел совещание, в котором он подчеркнул, что Правительство обеспечило стабильное финансирование отрасли. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам чиновника, в Украины был создан Фонд, средства которого должны полностью уходить на строительство дорог. И он призвал участников совещания внимательно относиться к данному вопросу. Наращивание темпов работ и высокое качество конечного продукта сделает возможным увеличение финансирования дорожной отрасли в будущем.

"Мы должны защитить Дорожный Фонд, чтобы в следующем году Украина получила 75 миллиардов гривен. Мы прилагаем политических усилий, чтобы в Дорожном Фонде прибавилось еще 50 млрд грн.", - сказал Владимир Омелян. Также добавил, что в следующем году показатели должны быть как минимум те же, что и к концу текущего года.

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Отдельно министр выделил качеству выполнения дорог, подчеркнув, что контроль за данным процессом выполняется не только государственными учреждениями, но и общественными организациями и активистами. Кроме этого, глава ведомства выделил передовые области по строительству, среди которых Львовская, Одесская, Полтавская и Днепропетровская области. Среди отстающий по качеству и темпам работ министр назвал Киевскую, Ровенскую, Черниговскую, Херсонскую области и пр.

В свете этого Владимир Омелян акцентировал на том, что следует показать высокое качество дорог и держать марку. "Вы должны демонстрировать темпы и результаты работы. Мы все должны сконцентрироваться на том, чтобы давать качественный результат", - добавил он.

Также во время совещания слово взял руководитель Укравтодора Славомир Новак, рассказав о финансировании объектов государственного значения, на что выделено более 18 млрд грн., и особенностях проектов, на которые пойдут государственные средства. "Перечнем финансирования предусмотрено 280 объектов, из которых на 243 объекта уже разработана проектная документация и завершены процедуры закупки. Многие проекты имеют переходные договоры, что является положительной тенденцией, поскольку мы планируем на годы вперед", - рассказал Славомир Новак.

Владимир Омелян обратил внимание и на проблему блокирования тендеров, где большинство подобных случаев создаются одной и той же компанией. "Данный вопрос мы решаем в рабочем порядке с АМКУ, готовим методические рекомендации, чтобы не допускать недобросовестные компании к тендерам и формировать "черный список"", - обозначил министр.

В совещании также приняли участие заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, госсекретарь Мининфраструктуры Андрей Галущак, представители АО "ДАК "Автомобильные дороги Украины", предприятий облавтодоров и служб автодорог.

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Все по теме:

Строительство, Бюджет, Дороги, Совещание, Финансы, Укравтодор, Владимир Омелян.
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