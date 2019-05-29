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Среда, 29.05.2019
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Зеленский: Настанет день, когда украинские военные будут лишь миротворцами

Зеленский: Настанет день, когда украинские военные будут лишь миротворцами
10:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских миротворцев с Международным днем миротворца.

В мире 29 мая отмечают международный день миротворцев Организации Объединенных Наций.

День провозглашен решением Генеральной ассамблеи ООН от 11 декабря 2002 года. Именно в этот день в 1948 году Совет безопасности ООН учредил первую миссию по поддержанию мира. С тех пор были проведены 72 миротворческие операции. За эти годы под флагом ООН прошли службу более 1 млн миротворцев, 3800 из них погибли при исполнении служебных обязанностей.

Сейчас в 14 операциях на четырех континентах проходят службу более 88 тысяч военнослужащих, полицейских и гражданских сотрудников из 124 стран. Цель каждой миссии заключается в спасении человеческих жизней, предотвращении массовых преступлений и создании основы для построения мира.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских миротворцев с профессиональным праздником на своей странице в Twitter.

"Поздравляю членов украинских миротворческих миссий с Международным днем миротворца. Украина всегда стремилась мира и безопасности для своего народа и всех народов планеты. Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные снова выполнять только миротворческие миссии", - написал Зеленский.

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В Украине этот день был введен указом Президента «О Международном дне миротворцев» от 30 апреля 2003 года. Украинские миротворцы входят в международные миссии с 1992 года. За это время в них приняли участие более 44 тыс. украинских военнослужащих, из которых 54 погибли. Сейчас ВСУ принимают участие в 8 международных операциях по поддержанию мира и безопасности в 6 странах мира и районе Абьей.

Кроме того Дня, 15 июля в Украине отмечается "День украинских миротворцев".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в н.п.Станица Луганская и Счастье

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ООН, Армия, ВСУ, Владимир Зеленский, Миротврцы ООН.
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