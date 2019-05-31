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Данилюк об ограничении на поставки нефтепродуктов из РФ: Мы должны быть к этому готовы

Данилюк об ограничении на поставки нефтепродуктов из РФ: Мы должны быть к этому готовы
19:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса: Данилюк считает, что запрет РФ поставок дизеля, масел и нефти может создать Украине проблемы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк отмечает, что ограничения со стороны Российской Федерации на поставки в Украину дизельного топлива, нефти и масел, которые должны вступить в силу с июня, может создать проблемы в Украине.

"Есть проблемы, которые создают нам на самом деле наибольший риск – это проблема потери транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года. Есть проблемы, связанные с действиями РФ по ограничению, которые будут внедрены со 2 июня, и будут касаться ограничений по поставкам дизеля, масел и запрета на поставки нефти", - сказал Данилюк журналистам на брифинге в пятницу в Киеве после совещания в СНБО.

Он отметил, что, например, около 40% дизельного топлива идет в Украину из РФ. "Это существенно, и в ожидании этих ограничительных мер именно бизнес должен был думать, как диверсифицировать поставки. И это, на самом деле, происходит", - указал он.

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Секретарь СНБО не исключил, что может "просто произойти смена поставщика", и не будет реального ограничения поставок из РФ.

"Но как страна мы должны быть к этому (к запрету на экспорт из РФ в Украину нефти и нефтепродуктов - Ред.) готовы", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Российская Федерация установила запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. С 1 июня нефть и нефтепродукты можно будет ввозить из РФ в Украину только по специальному разрешению.

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Нефтепродукты, Россия, СНБО, Александр Данилюк.
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