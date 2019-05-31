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Данилюк прокомментировал скандальное заявление совладельца "Квартала 95"

Данилюк прокомментировал скандальное заявление совладельца "Квартала 95"
18:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Данилюк считают, что совладелец "Квартала 95" Шефир высказал свою личную позицию по языковому закону, но есть позиция государства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отмечает, что позиция совладельца студии "Квартал 95" Бориса Шефира касательно закона об украинском языке и языковых квотах на телевидении и радио является его личной позицией.

"Если вы спросите мою позицию, то она отличается. У Бориса Шефира свои взгляды, на которые он имеет право. Но есть позиция государства", - сказал он на брифинге в пятницу после завершения совещания членов СНБО, отвечая на вопрос журналистов.

Как сообщалось, совладелец группы "Квартал 95" Борис Шефир в интервью интернет-изданию "Детектор Медиа" выразил мнение, что нужно уменьшить долю языковых квот на телевидении и радио, а также отменить закон о языке и "принять нормальный закон".

В Администрации президента Владимира Зеленского говорят, что не разделяют мнение Шефира.

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СНБО, Александр Данилюк, Борис Шефир.
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