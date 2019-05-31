СНБО обязал Кабмин за две недели решить проблемные вопросы в энергетической сфере

Новости Бизнеса: СНБО дал правительству две недели для решения проблем в энергетике.

Совет национальной безопасности и обороны обязал Кабинет министров в течение двух недель решить проблемные вопросы в энергетической сфере.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк на брифинге в пятницу, 31 мая.

"Была довольно горячая дискуссия по всем актуальным вопросам, с которыми сейчас сталкивается Украина в энергетической сфере ... Те проблемы, которые обсуждались, они накапливались годами, поэтому сейчас на одной встрече найти решение невозможно. Поэтому окончательным решением было дать десять дней - на самом деле две недели - для того, чтобы все участники совещания, Кабинет министров под те проблемы, которые были определены как приоритетные, предложил решение и внедрил их", - отметил Данилюк.

В то же время он подчеркнул, что те проблемные вопросы, которые не могут быть решены правительством, СНБО обсудит на отдельном заседании по энергетическим вопросам, которое сможет проходить через две недели.

"То, что не может быть сделано Кабинетом министров и требует позиции СНБО, площадки СНБО, полномочий СНБО, те вопросы будут внесены на отдельное заседание СНБО, посвященное энергетической теме, которое может проойти через две недели", - уточнил Данилюк.

Как сообщалось ранее, полномасштабный рынок электроэнергии в соответствии с Законом Украины "О рынке электрической энергии" должен быть введен с 1 июля 2019 года.

В конце апреля эксперт новоизбранного Президента Владимира Зеленского по вопросам энергетики, жилищно-коммунальных услуг и антимонопольного регулирования Андрей Герус заявлял, что запуск нового рынка электрической энергии надо перенести на один год - с 1 июля 2019 года на 1 июля 2020 года - из-за нерешенных проблем, таких как значительный объем перекрестного субсидирования и долги на рынке.