Скачать
Пятница, 31.05.2019
Гройсман считает оптимальной текущую программу МВФ
Гройсман считает оптимальной текущую программу МВФ
Ле Дриан: В ближайшее время Зеленский планирует визит в Париж
Ле Дриан: В ближайшее время Зеленский планирует визит в Париж
Цыганков и Фонсека - лучшие в УПЛ по итогам сезона-2018/19
Цыганков и Фонсека - лучшие в УПЛ по итогам сезона-2018/19
"Юра совсем не такой": Катя Осадчая рассказала, какой на самом деле ее муж
"Юра совсем не такой": Катя Осадчая рассказала, какой на самом деле ее муж

Премьер о запуске энергорынка: Вся нормативная база будет принята

Премьер о запуске энергорынка: Вся нормативная база будет принята
21:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса: Кабмин на следующем заседании примет все необходимые решения для запуска рынка электроэнергии с 1 июля.

Премьер-министр Украина Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров Украины на следующем заседании примет все необходимые решения для запуска рынка электроэнергии с 1 июля.

"Все те предприятия, государственные компании, которые имеют к этому отношение (рыкну электроэнергии - ред) сегодня абсолютно поняли, что они должны это сделать, и это будет сделано… Регулятор полностью подготовил нормативную базу. Мы в среду примем 2-3 вопроса, и вся нормативная база будет принята, и, думаю, введение будет вовремя", - сказал он в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

По словам Гройсмана, важным является то, чтобы при запуске рынка не повысилась цена на электроэнергию для населения. "Тут закон нам дает возможность ограничит цену, и мы это сделаем", - добавил он.

СБУ обратилась к Раде с предупреждением об энергорынке

Кроме того, премьер отметил, что также не должна существенно расти цена для промышленности, а для этого, по его мнению, нужны соответствующие решения правительства и регулятора.

Запуск энергорынка могут перенести на 1 октября

"Если мы примем эти решения, и они начнут работать, я не вижу проблем, чтобы запустить", - констатировал Гройсман.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, Энергорынок, Владимир Грйосман, Рынок электроэнергии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стенограмма встречи в АП: лидеры фракций не давали согласие на выборы по закрытым спискам
02 Геращенко прокомментировала стенограмму консультаций 21 мая
03 Грозы, град и жара: синоптики дали прогноз на последний день весны
04 Волкер рассказал, чего хочет Вашингтон от Украины при новом президенте
05 Совладелец Квартала 95 Шефир считает, что с РФ можно договориться
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ураганы, град и жара: какой будет погода в Украине летом
Ураганы и жара: какой будет погода в Украине летом
В Еврокомиссии предупредили о последствиях возможного дефолта в Украине
В ЕК предупредили о последствиях возможного дефолта
Климкин назвал дату восстановления работы ТКГ
Климкин назвал дату восстановления работы ТКГ
Внешность - это не главное: Даша Астафьева рассказала о том, какой была в детстве
Внешность - это не главное: Даша Астафьева рассказала о том, какой была в детстве
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь