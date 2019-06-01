Сегодня вступили в силу ограничения на экспорт нефтепродуктов из РФ

Новости Бизнеса: Вывоз товар осуществляется исключительно на основании разрешений, выдаваемых Министерством экономического развития Российской Федерации.

Сегодня вступило в силу постановление правительства России о запрете на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Вывоз товар осуществляется исключительно на основании разрешений, выдаваемых Министерством экономического развития Российской Федерации. Об этом сообщается в постановлении правительства России от 18 апреля № 460-25.

"Установить, что с 1 июня 2019 г. вывоз из Российской Федерации на территорию Украины товаров по перечню согласно приложению № 3 осуществляется исключительно на основании разрешений, выдаваемых

Министерством экономического развития Российской Федерации", - говорится в постановлении.

Согласно тексту постановления, в перечень продуктов, запрещенных к ввозу на территорию Украины, входят нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных пород, этилен, пропилен, бутилен и бутадиен, вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический, гач парафиновый и прочие.

Также под запрет на ввоз попали кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, а также смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных смол (например, битумные мастики, асфальтовые смеси для дорожных покрытий).

Ранее Данилюк рассказал о возможных последствиях запрета экспорта в Украину российского дизеля, масел и нефти.