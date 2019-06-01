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Гройсман: МВФ готов продолжать сотрудничество с Украиной

Гройсман: МВФ готов продолжать сотрудничество с Украиной
12:28 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Владимир Гройсман отметил, что программа МВФ может быть дополнена "серьезными" вопросами.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Международный валютный фонд готов продолжать сотрудничество с Украиной.

Об этом Гройсман сказал в эфире одного из телеканалов, передает пресс-служба правительства.

Глава правительства не исключил, что сценарии развития Украины будут заложены в дальнейшую программу сотрудничества с международными партнерами, прежде всего, МВФ, миссия которого работала в Украине эти две недели.

"Мы не сможем преодолеть вызовы, которые стоят перед нами, не пользуясь поддержкой международных партнеров. Нравится это кому-то или нет", - сказал Гройсман.

Гройсман заверил украинцев, что задержек соцвыплат не будет

"И я хочу сказать, что МВФ готов работать с Украиной. Думаю, у нас будет программа, дополненная серьезными вопросами. Программа, которую мы выполняем сейчас - оптимальная и эффективная, но выборы нас приостановили. Однако мы в полном взаимодействии", - добавил он.

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МВФ, Экономика Украины, Владимир Гройсман, Транш МВФ.
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