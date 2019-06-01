Гройсман заверил украинцев, что задержек соцвыплат не будет

Новости Бизнеса: Премьер пообещал сделать все, чтобы не было никаких задержек с выплатами населению.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что населению страны не будут задерживаться соцвыплаты. Об этом он заявил в эфире телеканала "Интер" в пятницу, 31 мая.

Ведущий программы попросил премьера прокомментировать существующие в обществе опасения касательно выполнения бюджета государства и возможных задержек соцвыплат населению.

"Моя ключевая задача сегодня – обеспечить стабильность и удержать ситуацию, удержать страну", - сказал Гройсман.

Он пообещал, что сделает все для того, чтобы никаких задержек соцвыплат не было.

Гройсман написал заявление об отставке 20 мая, 23 мая Верховная Рада зарегистрировала этот документ. 30 мая Верховная Рада отклонила проект постановления об отставке главы правительства.