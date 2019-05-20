Гройсман уходит в отставку

Новости Украины: Гройсман заявил, что принял решение подать в отставку сразу после проведения в среду заседания правительства.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что принял решение уйти в отставку в среду, 22 мая. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду заседания правительства", - отметил премьер.

По его словам, призыв новоизбранного Президента об отставке всего правительства неправомерен, поскольку Кабмин слагает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой.

Также премьер убежден в формировании команды профессионалов в новом составе Верховной Рады.

"Я глубоко убежден в том, что мы еще много сделаем в будущем, и в новом парламенте я вместе со своими единомышленниками сформируем профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать Украину успешнее", - сказал он на брифинге в понедельник в Киеве.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что лучшее, что могут сделать члены правительства, - написать заявления на увольнение.