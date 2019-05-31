Гройсман считает оптимальной текущую программу МВФ

Новости Бизнеса: Программа сотрудничества Украины с МВФ может быть дополнена новыми требованиями.

Программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом может быть обновлена новыми требованиями со стороны основного кредитора нашей страны.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя пребывание миссии Фонда в Киеве.

«Международный валютный фонд заявил, что они готовы сотрудничать с Украиной. Я думаю, что будет программа дополнена серьезными вопросами для реализации Украиной. Я считаю, что та программа, которую мы выполняли, она была оптимальной и достаточно эффективной, но (досрочные) выборы фактически нас остановили», - сказал он.

При этом Гройсман заявил, что у Украины сейчас нет другой альтернативы, кроме продолжения сотрудничества с Фондом. «Мы не можем преодолеть вызовы, которые стоят перед нами, не пользуясь поддержкой международных организаций, в том числе – МВФ. Нравится нам это или нет – это вынужденные действия», - сказал он.

Ранее сообщалось, миссия Международного валютного фонда (МВФ) готова вернуться в Киев после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства