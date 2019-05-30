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Миссия МВФ назвала условие возвращения в Украину

Миссия МВФ назвала условие возвращения в Украину
16:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса: Миссия МВФ готова вернуться в Киев после выборов и формирования нового правительства.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) готова вернуться в Киев после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства, указывается в заявлении главы миссии Рона ван Родена в четверг.

"Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики", – указывается в заявлении.

Команда специалистов МВФ имела очень продуктивные дискуссии с властями Украины, включая президента Зеленского, относительно пересмотра программы stand-by между Украиной и МВФ.

"Команда специалистов МВФ провела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая президента Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ. Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики", - говорится в заявлении.

Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основу для получения транша МВФ

Ранее сообщалось, Миссия Международного валютного фонда положительно оценила монетарную политику Национального банка Украины и подтвердила, что не имеет претензий к работе НБУ

Напомним, Миссия Международного валютного фонда (МВФ) заявила о готовности после парламентских выборов и формирования Кабинета министров прибыть в Украину для продолжения переговоров, сообщил руководитель миссии в Украине Рон ван Роден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Украина, МВФ, Миссия МВФ, Владимир Зеленский.
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