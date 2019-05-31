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Украина продолжит сотрудничать с миссией ЕС в вопросах реформ сферы безопасности

Украина продолжит сотрудничать с миссией ЕС в вопросах реформ сферы безопасности
19:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: МВД

Новости Украины: Украина продолжит до 2021 года сотрудничество с Консультативной миссией ЕС в вопросе реформы сектора безопасности.

Украина продолжит до 2021 года сотрудничество с Консультативной миссией Европейского Союза в вопросе реформы блока безопасности.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Как отмечается, результаты внедренных изменений сегодня обсудили премьер-министр Владимир Гройсман, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава миссии КМЕС Кястутис Ланчинкас.

В частности, Гройсман отметил, что с 2014 года помощь миссии была особенно ощутимой в реформе сектора гражданской безопасности. За эти годы миссия существенно помогла в становлении новых принципов работы блока безопасности, соблюдени прав человека, верховенства права. "Нам вместе удалось изменить систему. Сейчас Нацполиция, ГСЧС, Государственная пограничная служба, другие подразделения - это совершенно новая история", - сказал глава правительства.

Аваков отметил, что Ланчинкас заканчивает свою каденцию на посту главы КМЕС в Украине, но совместная работа продолжается.

"За 3,5 года мы совместно реализовали ряд проектов - патрульная полиция, полиция диалога, группы быстрого реагирования, сервисные центры МВД, полицейской офицер громады. При поддержке КМЕС реформировали криминальный блок", - отметил министр.

Он добавил, что благодаря поддержке миссии было значительно улучшено материально-техническое оснащение подразделений Нацполиции, ГСЧС и Государственной пограничной службы.

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В свою очередь, Ланчинкас отметил, что с украинскими партнерами построены доверительные отношения. "И поэтому смогли сделать многое. Я лично очень рад, что стал частью процесса реформы сектора безопасности в вашей стране. Почти за 3,5 года специалисты миссии реализовали в Украине новейшие европейские практики сервиса безопасности. Я был очень рад быть частью этого процесса. Я считаю, что МВД удалось построить абсолютно новую систему. Но впереди еще много работы, я рассчитываю, что в дальнейшем специалисты миссии будут сотрудничать с МВД", - сказал глава миссии в Украине.

Также во время встречи Гройсман наградил Ланчинкаса почетной грамотой за плодотворное сотрудничество и эффективную помощь в создании новых сил защиты безопасности граждан.

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МВД, Реформы, Арсен Аваков, Владимир Гройсман, Кястутис Ланчинкас.
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