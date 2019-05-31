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Пятница, 31.05.2019
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Аваков заявил, что баллотироваться в народные депутаты не будет

Аваков заявил, что баллотироваться в народные депутаты не будет
11:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не будет принимать участия во внеочередных парламентских выборах.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что не будет баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

"Для того, чтобы обеспечить равноудаленность и непредвзятость системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не участвовать в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты Украины", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Аваков заверил, что он как министр честно выполнит свои обязанности по координации деятельности Национальной полиции, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной и Государственной миграционной служб – по обеспечению избирательного процесса на внеочередных парламентских выборах.

Аваков рассказал, о чем говорил с Зеленским

Внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля.

Напомним, стенограмма встречи Владимира Зеленского с лидерами фракций и руководством Верховной Рады показала, что депутаты не давали прямого согласия на проведение выборов по закрытым партийным спискам.

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Все по теме:

Верховная Рада, МВД, Парламентские выборы, Народные Депутаты, Арсен Аваков, Выборы в Раду, Внеочередные выборы в Раду.
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