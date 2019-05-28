Аваков рассказал, о чем говорил с Зеленским

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уже общался с Президентом Владимиром Зеленским.
Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает корреспондент Укринформа.
"Да, общался", - сказал Аваков, отвечая на вопрос представителей СМИ.
По его словам, с Президентом они общались "о делах". "О непосредственных моих обязанностях, о безопасности говорили", - добавил Аваков.
В то же время он добавил, что в дальнейшем с Зеленским "конечно, будем контактировать".
Напомним, Арсен Аваков – один из ключевых членов Кабинета министров, который может остаться на должности: новый президент Владимир Зеленский не упоминал его среди тех, кто лишится кресла.
Бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что Аваков является "гарантом" порядка на выборах и что он "всех устраивает".