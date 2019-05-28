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Аваков рассказал, о чем говорил с Зеленским

Аваков рассказал, о чем говорил с Зеленским
12:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МВД

Новости Украины: Министр внутренних дел Арсен Аваков уже общался с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что уже общался с Президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает корреспондент Укринформа.

"Да, общался", - сказал Аваков, отвечая на вопрос представителей СМИ.

По его словам, с Президентом они общались "о делах". "О непосредственных моих обязанностях, о безопасности говорили", - добавил Аваков.

В то же время он добавил, что в дальнейшем с Зеленским "конечно, будем контактировать".

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Напомним, Арсен Аваков – один из ключевых членов Кабинета министров, который может остаться на должности: новый президент Владимир Зеленский не упоминал его среди тех, кто лишится кресла.

Бизнесмен Игорь Коломойский заявлял, что Аваков является "гарантом" порядка на выборах и что он "всех устраивает".

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МВД, Арсен Аваков, Министр МВД, Владимир Зеленский.
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