Данилюк о заседании СНБО: Удалось решить некоторые насущные вопросы

Новости Бизнеса: Данилюк сообщает, что задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт будет выплачена в сжатые сроки.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявляет, что задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт будет выплачена в сжатые сроки.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Данилюк отметил, что накануне состоялось "продуктивное совещание президента с членами СНБО и с руководителями энергетической отрасли".

"Выявили несколько системных проблем в сфере энергетики, которые могут создать угрозу национальной безопасности", - отметил он.

Секретарь СНБО добавил, что при обсуждении "удалось решить некоторые насущные вопросы", в частности, "в сжатые сроки будет выплачена задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт".

"Вместе с тем, правительство должно ввести эффективный механизм оздоровления ситуации в этой отрасли, прежде всего - усиление безопасности шахтеров", - сообщил Данилюк и добавил: "Также по инициативе президента Украины будет решен вопрос приобретения жилья для семьи горняка, погибшего на шахте "Лесная". У него осталось трое детей".

Кроме того, отметил он, правительство как можно скорее должно уладить критическую ситуацию с функционированием коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса". "Это - возобновление водоснабжения для более чем 100 тысяч наших граждан. СНБО присоединится в случае необходимости", - отметил Данилюк.

Также, сообщил он, участники совещания оценили возможные последствия введения второго этапа полномасштабного рынка электрической энергии, который должен стартовать 1 июля, и целесообразность его отсрочки.

"Премьер-министр Украины заверил, что у правительства есть решение, которое позволит избежать увеличения тарифов на электроэнергию, независимо от даты введения", - добавил Данилюк.

По его мнению, указанное совещание является примером конструктивного взаимодействия различных государственных органов и структур.