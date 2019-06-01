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Прогноз ООН: Цены на нефть в 2019 году будут ниже ранее прогнозируемых

Прогноз ООН: Цены на нефть в 2019 году будут ниже ранее прогнозируемых
19:54 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Согласно прогнозу Организации, средняя цена на сырую нефть, по прогнозам, составит 66 долл. за баррель в 2019 году и 65 долл. за баррель в 2020 году.

Цены на нефть в 2019 году будут ниже прогнозируемых ранее. Об этом сообщили в пресс-службе ООН, передает УНН.

"Цены на нефть в 2019 году будут ниже прогнозируемых ранее по причине менее динамичного, чем ожидалось, роста мировой экономики и увеличения нефтедобычи в странах, не входящих в ОПЕК. К тому же все ожидания превзошли объемы нефтедобычи в США", - отметили в ООН, ссылаясь на данные Всемирного банка.

"Очевидно, что ценовой цикл для сырьевых товаров подошел к завершению, и это создает проблемы для экспортеров, но может открыть новые возможности для импортеров", – цитирует пресс-служба ООН слова вице-президент Всемирного банка Джейла Пазарбашиолу. По ее мнению, экспортерам, возможно, придется диверсифицировать экономику, чтобы адаптироваться к снижению прибыли от продажи сырья.

Сегодня вступили в силу ограничения на экспорт нефтепродуктов из РФ

Согласно прогнозу, цены на энергоносители в целом – с учетом природного газа и угля – будут в 2019 году в среднем на 7,9% ниже уровня 2018 года.

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Нефть, ООН, Цены на нефть.
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