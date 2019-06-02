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Для фермерских хозяйств планируют создать отдельную группу налогообложения

Для фермерских хозяйств планируют создать отдельную группу налогообложения
01:36 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Виктор Шеремета: В скором времени возможно создание Государственного аграрного реестра Украины.

Министерство аграрной политики предлагает вывести фермерские хозяйства в отдельную группу налогообложения.

Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Виктор Шеремета, передает пресс-служба МинАПК.

"Сейчас мы активно сотрудничаем с европейскими экспертами касательно поддержки малых и средних фермерских хозяйств", - сказал Шеремета.

"Одна из общих наработок - это создание Государственного аграрного реестра Украины, а в перспективе - Платежного агентства, что позволит создать прозрачную систему распределения госсредств. То есть государственная поддержка станет еще доступнее для малых сельхозпроизводителей", - отметил он.

Замминистра добавил, что актуальным вопросом является выведение фермерских хозяйств в отдельную группу налогообложения, ведь сегодня как малые, так и крупные формы хозяйствования находятся в "4-й льготной группе налогообложения".

Кроме того, Шеремета отметил важность принятия законопроекта № 8236 о передаче фермерских земель постоянного пользования в собственность фермерам, который будет способствовать дальнейшему развитию сельского хозяйства.

В Минагро сообщили размер субсидий для новых фермерских хозяйств

Ранее Совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине кредита в размере 200 миллионов долларов для стимулирования развития малого и среднего фермерства.

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Налог, Ферма, Министерство аграрной политики, Виктор Шеремета.
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