Скачать
Воскресенье, 02.06.2019
Сутки на Донбассе: оккупанты 17 раз нарушили "тишину", один боец ранен
Сутки на Донбассе: оккупанты 17 раз нарушили "тишину", один боец ранен
В Италии освободили спасательное судно Sea-Watch 3
В Италии освободили спасательное судно Sea-Watch 3
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
Начинай утро правильно: что нельзя есть на завтрак
Начинай утро правильно: что нельзя есть на завтрак

В Украину заходит европейский автобусный лоукостер

В Украину заходит европейский автобусный лоукостер
07:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе, компания FlixBus, планирует выйти на украинский рынок.

В ближайшее время на украинский рынок планирует выйти крупнейший оператор автобусных перевозок в Европе - компания FlixBus.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию компании.

В частности, в FlixBus анонсировали, что 11 июня 2019 года представители компании проведут в Киеве свою первую в Украине пресс-конференцию. Гендиректор компании в Польше и Украине Михал Леман расскажет о планах развития FlixBus на украинском рынке, о бизнес-модели FlixBus и сотрудничестве с местными автобусными компаниями, а также о новом стандарте междугородных автобусов для Украины.

Ранее сообщалось о том, что FlixВus проявляет интерес к украинскому рынку. Так, в 2017 году компания объявила об открытии рейсов из ЕС в четыре украинских города. Автобусы из Киева, Львова, Ривного и Житомира начали ездить в Польшу (Краков, Катовице) и Чехию (Острава, Прага, Брно). Минимальная цена билета со скидкой, например, Киев-Прага, составляла 5 евро, а время в пути - около суток.

Правда, тогда в компании рассказали о том, что перевозки в и из Украины будет осуществлять партнер Flixbus - чешская компания Umbrella. Это типичный порядок для работы Flixbus, ведь компания сотрудничает с более чем 250 региональными партнерами-перевозчиками, имеющими общую систему продажи билетов и общий бренд.

Ryanair и Wizz Air запустят новые маршруты

В настоящее время маршруты автобусов компании FlixBus проложены через более чем 2000 населенных пунктов в 29 странах. Ежедневно выполняется около 350 тыс. рейсов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Перевозки, Европа, лоукостер, Flixbus.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Матиос заявил, что останется на своей должности
02 Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде (Фото)
03 День защиты детей 2019: Елена Зеленская благодарит своих детей
04 С России могут частично снять санкции, чтобы вернуть ее в ПАСЕ
05 Партия Зеленых будет участвовать в выборах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Филарета обвинили в &quot;бунтарстве&quot;
Филарета обвинили в "бунтарстве"
В Казахстане опрокинулась карусель, пострадали дети
В Казахстане опрокинулась карусель, пострадали дети
Матиос заявил, что останется на своей должности
Матиос заявил, что останется на своей должности
Рецепт дня: тушеная фасоль с грибами в сметанном соусе
Рецепт дня: тушеная фасоль с грибами в сметанном соусе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь