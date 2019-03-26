Ryanair и Wizz Air запустят новые маршруты

Новости Украины: В компаниях Ryanair и Wizz Air готовятся к открытию маршрутов. Пассажирам будут доступны вылеты в Вильнюс, Вену, Краков, Вроцлав и др.

Аэропорт Харькова скоро начнет принимать рейсы из Литвы и Польши. Все благодаря скорому открытию маршрутов авиакомпаниями Ryanair и Wizz Air. Первый лоукостер запустит новый маршрут 17 июня в Краков. Он же откроет Литву для пассажиров харьковского аэропорта. Но только с 27 октября.

В компании Wizz Air список новых пунктов для посадки шире. Клиенты этого лоукостера смогут воспользоваться его услугами, отправляясь в Вену, Дортмунд, Гданск, Катовице или Вроцлав. Эти рейсы планируют открыть в конце марта. В Краков первый рейс этой авиакомпании будет совершен 2 июня.

Подробности нововведений от представителей Ryanair станут известны уже сегодня. Сотрудники компании проведут пресс-конференцию в аэропорту Харькова. Полеты по новым маршрутам будут проходить регулярно по понедельникам и пятницам.