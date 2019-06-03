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Госстат назвал средние зарплаты в разных сферах: кто получает наибольшую

Госстат назвал средние зарплаты в разных сферах: кто получает наибольшую
15:53 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Государственная служба статистики сообщила, что самую высокую заработную плату получают работники авиационного транспорта, а самую низкую - работники почты.

В первом квартале 2019 года среднемесячная заработная плата украинцев выросла на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины .

В течение января-марта 2019 года среднемесячная заработная плата в Украине составляла 9629 грн, что на 20,8% больше, чем в январе-марте 2018 года.

Наибольшую среднемесячную зарплату в первом квартале 2019 года получали работники авиационного транспорта - 25 850 грн (на 19,6% меньше, чем годом ранее); сферы финансовой и страховой деятельности - 18 572 грн (на 17,9% больше); информации и телекоммуникации - 16 362 грн (на 24,9% больше).

Самой низкой в первом квартале 2019 года была среднемесячная зарплата в сфере почтовой и курьерской деятельности - 5655 грн (на 17,9% больше, чем в первом квартале 2018 года); временного размещения и организации питания - 6298 грн (на 14,8% больше); здравоохранения и предоставления социальной помощи - 6442 грн (на 20,5% больше).

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Как сообщалось, по данным Госстата, в первом квартале 2018 года среднемесячная заработная плата в Украине составляла 7974 грн, что на 26,1% больше, чем в январе-марте 2017 года.

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Госстат, Размер зарплаты в Украине, Среднемесячная заработная плата в Украине, Работники разных сфер.
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