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Минэкономразвития: за последние три года средняя зарплата выросла на 170 долл

Минэкономразвития: за последние три года средняя зарплата выросла на 170 долл
17:33 Сегодня Телеграф Фото: www.kyivregioneconomy.com

Новости Бизнеса: В Минэкономразвития рассказали, каких успехов удалось достичь за последние три года.

Как сообщается на соцстранице ведомства, в ходе отчета Степана Кубива были оглашены результаты работы ведомства. Для этого был взят период с конца 2015 по текущий год.

Так, согласно данным Министерства, средняя заработная плата возросла на 170 долларов. В декабре 2015 года она составляла в среднем около 210 долларов, так как к апрелю поднялась на уровень чуть больше 380 долларов. Также глава ведомства подчеркнул, что уровень теневой экономики на сегодняшний день самый низкий за последние 11 лет, а с 2016-го года ВВП увеличился на 8,4%.

Благодаря реализации проекта ProZorro от малой приватизации государство смогло получить более 1 миллиарда гривен за 9 месяцев. А финансирование оборонно-промышленного комплекса возросло до 3,2 миллиарда гривен, тогда как в 2016 году на этот пункт государство выделяло лишь 30 миллионов.

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Кроме этого, были внедрены новации, которые позволили перенести управление госуслугами в электронный формат. "Государство в смартфоне уже работает. Государственные закупки, приватизация, отчеты о технической помощи и государственные предприятия - доступны для каждого гражданина он-лайн", - говорится в сообщении на соцстранице Министерства. Также в удаленном режиме можно получить 125 административных услуг.

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Зарплата, Отчет, Минэкономразвития, Достижения, Финансирование, Степан Кубив.
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