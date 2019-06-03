В МИД заявили о 99% готовности соглашения о ЗСТ с Турцией

Новости Бизнеса: Украина очень близка к соглашению с Турцией о введении зоны свободной торговли.

Турция и Украина до сих пор не согласовали некоторые детали соглашения о введении зоны свободной торговли (ЗСТ).

Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает "Европейская правда".

"Переговоры, которые ведутся экспертами будут продолжаться некоторое время, поскольку несогласованной остается именно тематика, связанная с тарифами на сельскохозяйственную продукцию и определенную часть услуг. Конечно, мы не можем пойти на какие-то уступки, которые могут повредить национальному бизнесу. В этом случае не нужно ждать быстрых политических, а готовиться к тому, чтобы сделка была сбалансированной и отвечала бы нашим национальным интересам, и была принятой турецкой стороной", - сказал Боднар.

"99% соглашение готово. Остались те детали, какие именно влияют на цифры", - добавил он.

В 2012 году задачу создания зоны свободной торговли с Турцией тогдашнему министру экономического развития Петру Порошенко после переговоров с Анкарой публично поставил премьер Виктор Янукович.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что переговоры должны завершиться до конца 2018 года.