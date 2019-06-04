Экспортные ограничения: Россия снизила объемы поставок нефтепродуктов в Украину на 30-50%

Новости Бизнеса: Герус сообщил, что Россия ограничила экспорт нефтепродуктов в Украину на 30-50%.

Российская Федерация на фоне вступления в силу с 1 июня 2019 года ограничений на экспорт нефтепродуктов в Украину, снизила объем поставок на 30-50%, сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус в Facebook.

По его словам, в настоящее время на украинском рынке наблюдается профицит нефтепродуктов, на фоне чего у Украины есть возможность переориентироваться на альтернативные источники поставок.

"Главная задача – иметь диверсифицированные источники поставок нефтепродуктов до начала сбора урожая, когда будет расти спрос на топливо", – отметил Герус.

Напомним, 1 июня вступило в силу постановление правительства России о запрете на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Вывоз товар осуществляется исключительно на основании разрешений, выдаваемых Министерством экономического развития Российской Федерации.