Чехия удвоит количество разрешений на работу для украинцев

Новости Бизнеса: Чехия удвоила квоту на трудоустройство украинцев.

Чешское правительство удвоило годовую квоту на прием украинских работников с 19 600 до 40 000 человек.

Об этом 3 июня заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Praha.

"Речь идет об удвоении количества выдаваемых разрешений на работу", - сказал он.

На заседании правительства было одобрено выдвинутое МИД предложение о повышении количества заявлений, которые принимает консульство Чешской Республики во Львове в рамках особого режима для квалифицированных работников из Украины. Также был принят "Особый порядок для украинских работников сельскохозяйственной и пищевой промышленности".

Ранее МИД ЧР уже указывал в документах, представленных правительству, что объемы разрешений на работу, выделяемые в рамках режима "Проект Украина" недостаточны, а срок ожидания подачи документов на "рабочую карту" превышает 80 дней, поэтому около 20% украинцев отказываются от намерения поехать на работу в Чехию. По данным Экономической палаты, срок ожидания в консульстве ЧР во Львове составляет 105 дней.

По данным Минтруда Чехии, на конец 2018 г. в стране было трудоустроено 121 086 граждан Украины, что составляет более 20% всех работающих в республике иностранцев.

Отметим, в 2017 году Чехия депортировала более 1000 граждан Украины, которые незаконно работали в стране с польскими разрешениями на работу.