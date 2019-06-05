Новости Бизнеса: Национальный банк Украины считает, что е-гривня может рассматриваться как альтернатива имеющимся средствам и может использоваться для оплаты розничных платежей.

Национальный банк Украины (НБУ) продолжит изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты - е-гривни, сообщает НБУ со ссылкой на итоги пилотного проекта, в рамках которого регулятор выпустил в оборот ограниченный объем электронной гривни, операции с использованием которой тестировались рабочими группами с участием регулятора, компаний-волонтеров и Всемирного банка.

По результатам пилотного проекта Нацбанк читает, что е-гривня может рассматриваться как альтернатива имеющимся средствам и инструментам розничных платежей - наличным, платежным поручением, платежным картам и электронным деньгам. Преимуществами е-гривни является простота использования, доступность, безопасность (погашение и расчеты гарантируются Нацбанком) и скорость расчетов.

Электронная гривня может быть рассмотрена как так называемая disruptive technology, поскольку потенциально может существенно изменить экосистему платежного рынка Украины и перераспределить имеющиеся роли участников рынка.

По мнению центробанка, при внедрении е-гривни необходимо учитывать такие факторы: возможность внедрения других инновационных платежных инструментов, в частности "мгновенных" платежей и новых инструментов в рамках концепции Open Banking; значительные инвестиции и время на модернизацию платежной инфраструктуры и популяризацию электронной гривни как нового инструмента для населения с учетом уже существующих привычек потребителей.

Нацбанк указывает, что внедрение е-гривни возможно по одной из двух альтернативных моделей взаимодействия участников: централизованной или децентрализованной. Централизованная модель предполагает, что Национальный банк является единоличным эмитентом е-гривни, а коммерческие участники рынка выполняют сервисные (агентские) функции. В случае же децентрализованной модели банкам и небанковским финансовым учреждениям предоставлялось бы право выпуска е-гривни под контролем Нацбанка. Е-гривня, выпущенная коммерческими участниками рынка, не будет подпадать под определение цифровой валюты центробанка, а будет по своим свойствам похожа на электронные деньги.

В то же время Нацбанк обращает внимание на то, что пилотный проект имел ограниченный перечень операций и круг пользователей, а также небольшое количество и объем осуществленных транзакций, поэтому он не дал возможности в полном объеме оценить привлекательность и потенциальный уровень привлечения населения Украины к такому инструменту. В связи с этим трудно прогнозировать, какое количество граждан Украины станет пользователями электронной гривни в случае принятия решения о ее внедрении в национальном масштабе.

Регулятор также считает, что технология распределенных реестров (DLT, блокчейн) может использоваться как платформа для выпуска и обращения электронной гривни. Однако основные преимущества этой технологии будут оставаться не задействованными в случае применения централизованной модели выпуска е-гривни.

Как сообщалось, пилотный проект Нацбанка по изучению возможности выпуска собственной цифровой валюты на базе технологии блокчейн длился с 2016 год, его практическая часть завершилась в конце 2018 года. В рамках пилотного проекта регулятор исследовал, как электронная гривна может дополнить платежный ландшафт Украины и способствовать повышению доли безналичных расчетов и уменьшению их стоимости.