Минфин: госбюджет за 5 лет сведен с профицитом

Новости Бизнеса: В Минфине рассказали о результатах сведения госбюджета за первые пять месяцев года.

По сведениям Министерства финансов, профицит государственного бюджета составил 8,6 миллиардов гривен.

При этом за пять месяцев в казну страны попало на 15,4% финансов больше, чем в предыдущем году.

"По оперативным данным Государственной казначейской службы, доходы общего фонда госбюджета были выполнены на 97,4% в соответствии росписи с учетом поступления прибыли НБУ в сумме 17,3 млрд грн в мае", - говориться на сайте Министерства.

Также сообщается, что доходы общего фонда госбюджета выросли на более чем 11% за текущий период. Это связано с отчислениями НБУ в госбюджет почти 65 миллиардов гривен. А это больше, чем предусматривает Закон о бюджете на 2019 год.

Еще одной причиной возрастания доходов страны является поднятие средней заработной платы, из-за чего поступлений от ПФДО выросли до 21,9%.

Поднялся уровень прибыли и от рентных платежей по использованию недр, а также от увеличения импорта, что позволило получить больше средств от ПДВ.

Примерно на том же уровне остались объемы поступлений от налога на прибыль предприятий по сравнению с прошлым годом.