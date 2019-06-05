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Маркарова заявила, что первый пиковый долговой месяц прошел спокойно

Маркарова заявила, что первый пиковый долговой месяц прошел спокойно
13:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что первый пиковый долговой месяц прошел спокойно, все плановые платежи сделаны в плановом режиме.

Первый пиковый долговой месяц - май с 2,6 млрд долл. погашения и обслуживания внутренних и внешних обязательств пройден спокойно, при этом все остальные платежи сделаны в плановом режиме. Об этом на своей странице в Facebook написала министр финансов Оксана Маркарова.

"Оперативно о результатах 5 месяцев, профиците, полной готовности к прохождению еще одного напряженного в части долговых платежей месяца июня и о причинах хоть и не критического, но все-таки невыполнения росписи. Первый пиковый долговой месяц - май с 2,6 млрд долл. погашения и обслуживания внутренних и внешних обязательств, пройден спокойно, при этом все остальные платежи сделаны в плановом режиме", - написала глава Минфина.

Кроме этого, она выразила надежду, что 13 июня Апелляционный суд разблокирует конкурс на главу Государственной таможенной службы.

Ранее сообщалось, что Украине в июне-августе 2019 года нужно будет погасить внешних долгов на сумму 1,8 млрд долл., в сентябре - 1,7 млрд долл. Плюс к этому - ожидаемый в июле-августе выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ, которые они покупали в январе-апреле, примерно на эквивалент 1 млрд долл., с последующей конвертацией полученных денег в валюту.

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Май, Оксана Маркарова, Первые выплаты по долгу, Сделаны в плановом режиме.
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