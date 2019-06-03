В НБУ сообщили, сколько Украина должна заплатить долга этим летом

Новости Бизнеса: Председатель совета Нацбанка Украины Богдан данилишин сообщил, что за 3 летних месяца Украине предстоит выплатить долгов на сумму 1,8 млрд долларов.

Украине в июне-августе 2019 года нужно будет погасить внешних долгов на сумму 1,8 млрд долл., в сентябре - 1,7 млрд долл. Об этом председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин написал на своей странице в Facebook.

"За три летних месяца Украине нужно будет выплатить внешних долгов на сумму 1,8 млрд долл., в сентябре - 1,7 млрд долл. Плюс к этому - ожидаемый в июле-августе выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ, которые они покупали в январе-апреле, примерно на эквивалент 1 млрд долл., с последующей конвертацией полученных денег в валюту", - написал Данилишин.

По его словам, Украина справится с этими вызовами, однако в немалой степени за счет заимствований правительства, в отдельных случаях - международных резервов НБУ, которые уже по итогам мая снизятся из-за выплат 1,7 млрд долл. по госдолгу. Поэтому, если сохраняется возможность продолжения сотрудничества с МВФ в рамках действующей программы, целесообразно этим воспользоваться.

"Нужно также учитывать, что в соответствии с Законом Украины «О Национальном банке Украины» золотовалютный резерв используется исключительно для обеспечения внутренней и внешней стабильности денежной единицы Украины. Не допускается использование золотовалютного резерва для предоставления кредитов и гарантий и других обязательств резидентам и нерезидентам Украины. Поэтому Правительству следует учитывать эти позиции. Думаю, что независимость НБУ позволяет проводить достаточно взвешенную не зависимую ни от кого политику использования золотовалютных резервов. Как говорят, не одним днем живем ", - подчеркнул Данилишин.

Вместе с тем глава Совета НБУ не исключает возможных рисков на валютном ринке. По его мнению, возможное заметное уменьшение международных резервов само по себе способно дать отрицательный психологический сигнал участникам валютного рынка. Нельзя забывать и то, что до начала отопительного сезона, то есть до октября, Украине необходимо закачать в подземные газохранилища 15-16 млрд куб. м природного газа за летний сезон (май-сентябрь). При нынешних рыночных ценах для этого понадобится около 2,5 млрд долл., которые придется найти в ближайшие четыре месяца (в целом нужны 3 млрд долл., но у «Нафтогаза» есть кредитная линия на 0,5 млрд долл.).

Таким образом, предостерегает финансист, благоприятная ситуация на валютном рынке, которая наблюдалась в течение весны, может осложниться.

Как сообщалось, 16 мая 2019 года Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ) под гарантию США. Общая сумма платежа составила более 1 млрд долл.

По данным Минфина, платежи по внешнему долгу Украины в 2019 году запланированы в объеме около 179 млрд грн, или 6,1 млрд долл. по курсу НБУ. В том числе, в сентябре должно состояться окончательное погашение по бондам на 660 млн долл., выпущенным в 2015 году. Платежи в пользу МВФ в течение года ожидаются в общей сумме около 1,2 млрд долл., в пользу других международных финансовых организаций - около 0,8 млрд долл.