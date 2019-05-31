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В Еврокомиссии предупредили о последствиях возможного дефолта в Украине

В Еврокомиссии предупредили о последствиях возможного дефолта в Украине
17:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Дефолт остановил бы экономическую поддержку Украины со стороны Запада.

Идея объявления Украиной дефолта по внешним обязательствам опасна, ведь ситуация в стране сейчас не требует такого шага. Поэтому дефолт мог бы быть объявлен по политическим мотивам, и это - худший сценарий.

Такое мнение высказала директор по вопросам международных экономических отношений и глобального управления Генерального директората Европейской Комиссии по экономическим и финансовым делам Елена Флорес на семинаре, посвященном экономическому развитию Украины, который состоялся в Брюсселе. Мероприятие было организовано под эгидой Офиса связи украинских аналитических центров в Брюсселе совместно с аналитическим центром Брейгель и Киевским Центром экономической стратегии.

Именно так Елена Флорес ответила на вопрос корреспондента Укринформа, какие последствия могло бы иметь для Украины объявление дефолта, идею которого во влиятельном европейском издании недавно озвучил украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

"Если в текущих условиях каким-то образом будет допущен дефолт - все, что было достигнуто в прошедшие годы, будет разрушено на следующий день. Если говорить на простом языке, цена будет очень высокой. Ускоренное и искусственное снижение стоимости активов, падение уровня жизни, высокая инфляция и отсутствие доступа к внешним кредитным деньгам. И, разумеется, никаких инвестиций, в условиях неопределенности, недостатка доверия и ненадежности", - отметила представитель Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что ситуация искусственного дефолта будет выглядеть даже хуже, чем была бы при условии вынужденного прекращения обслуживания долговых обязательств, вызванного экономическими неурядицами.

"Сейчас страна не нуждается в существенной корректировке макроэкономического курса, поэтому в таком случае речь пойдет об определенном политическом выборе. Это будет восприниматься даже хуже", - сказала Елена Флорес.

Она отдельно отметила, что даже необходимость платить обязательства по долгам в этом году не ставит Украину в критическую ситуацию, которая могла бы вызвать дефолт.

"В том, что касается долгов - Украине важно соблюдать такую макроэкомическую политику, которая уже была введена, сейчас стоит лишь придерживаться этого пути. Украина сейчас не стоит перед необходимостью внедрять какие-то огромные уточнения в связи с долгом. Он последовательно уменьшался с 2016 года, когда был на уровне 80 процентов от ВВП. Сейчас он на уровне 60 процентов - это также много, но этот долг - на траектории снижения, и нужно эту траекторию соблюдать", - выразила убеждение европейский экономист.

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Она подчеркнула, что в этой ситуации для Украины очень важно сохранить доступ к внешней финансовой поддержке.

"Абсолютно важно, чтобы страна в дальнейшем имела доступ к внешней поддержке, например, от МВФ, от ЕС, из частных рынков - по приемлемой, а не по самой высокой цене. Но такая умеренная цена возможна только при условии и в результате финансовой стабильности и реформ", - отметила представитель Еврокомиссии.

Как сообщалось, олигарх Игорь Коломойский в интервью изданию Financial Times заявил, что в отношениях с международными кредиторами Украина должна последовать примеру Греции и объявить дефолт.

Впоследствии секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что Президент Владимир Зеленский не рассматривает вариант объявления Украиной дефолта.

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Еврокомиссия, Дефолт, Елена Флорес.
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