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Появился первый кандидат на пост главы Еврокомиссии

Появился первый кандидат на пост главы Еврокомиссии
19:49 Сегодня Телеграф

Новости мира: Ангела Меркель первой предложила кандидата на пост председателя Еврокомиссии.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время обсуждения кандидатуры нового председателя Европейской комиссии предложит лидера христианских демократов Манфреда Вебера. Об этом заявила Меркель на неформальном рабочем ужине в Брюсселе.

Меркель сообщила, что у Евросовета еще достаточно времени на обсуждение этой темы, в том числе и на заседании 21-22 июня. На сегодняшнем первом обмене мнении она озвучила предложение назначить Манфреда Вебера на должность председателя Еврокомиссии.

Меркель призывает скорее определиться с кандидатом на пост главы Еврокомиссии

Меркель отметила, что собирается призвать ЕС «продемонстрировать договороспособность», чтобы до заседания Европарламента окончательно определиться с предложением. Канцлер также отметила, что поддерживает принцип «ведущего кандидата», в соответствии с чем эту высокую должность получит кандидат от крупнейшей фракции Европарламента. Однако Меркель добавила, что не все коллеги поддерживают такое предложение.

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Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, Еврокомиссия, Манфред Вебер.
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