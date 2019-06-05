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В МЭРТ сообщили о продлении действия двух договоров с США

В МЭРТ сообщили о продлении действия двух договоров с США
16:09 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Украина продлила действие двух соглашений с США до 2025 года.

Правительство Украины 5 июня приняло решение о продлении действия двух соглашений между Украиной и США до 2025 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития и торговли Украины.

"Эти соглашения - важный инструмент для оказания юридической, технической и финансовой помощи Украине со стороны США в укреплении механизмов демократического управления, продолжении борьбы с коррупцией, проведении реформ в области правосудия, децентрализации, защиты прав человека, а также поддержке экономического развития нашего государства", - говорится в сообщении.

В рамках этих двух соглашений с 2014 года правительство США выделило более 200 млн долларов на поддержку приоритетных секторов развития Украины. В частности, в рамках Соглашения о содействии прозрачным процессам управления при широком участии общин правительство США выделило более 62 млн долларов.

"Эти средства были направлены на реализацию проектов по следующим направлениям: улучшение законодательной среды в соответствии с европейскими стандартами, в частности антикоррупционного и избирательного законодательства, рост подотчетности правительства Украины и соблюдение норм верховенства права", - отмечают в МЭРТ.

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В рамках Соглашения об устойчивом экономическом развитии на широкой общественной основе, правительство США выделило более 139 млн долларов для реализации проектов по повышению доступности инвестиций для нужд среднего класса, укреплению потенциала частного сектора экономики, повышению уровня энергетической безопасности Украины, увеличению объемов сельскохозяйственного производства на основе реформ .

"Продление действия этих соглашений позволит определить новые направления помощи до 2025 года, в частности: развитие кибернетической безопасности, антикоррупционной деятельности, реформирование финансового сектора, развитие конкурентной экономики, борьба с торговлей людьми, развитие и усиление демократии в Украине", - добавили в ведомстве.

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США, Кабмин, МЭРТ.
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