Кабмин допускает снижение курса национальной валюты до 28 грн/доллар

Новости Бизнеса: Кабмин допускает снижение курса гривни к концу этого года до 28 грн/долл.

Утвержденная Кабинетом министров Украины Среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2019-2022 годы основана на допущении о снижении курса национальной валюты на конец текущего года до 28 грн/долл.

Как говорится в стратегии, курс гривни на конец 2020 года ожидается на уровне 29,4 грн/долл., на конец 2021 года - 30,5 грн/долл., в 2022 году - 30,7 грн/долл.

При том, что среднегодовой курс составит 27,4 грн/долл. в 2019 году, 28,2 грн/долл. в 2020 году, 29,4 грн/долл. в 2021 году и 30,0 грн/долл. в 2022 году.

Рост реального ВВП ожидается на уровне 2,8%, 3,3%, 3,8% и 4,1%, соответственно.

Дефицит государственного бюджета - 2,23%, 2,09%, 1,88% и 1,70% ВВП, соответственно.

Поступления от приватизации оцениваются в 17,1 млрд грн в 2019 году, 5 млрд грн в 2020 году, 6 млрд грн в 2021 году и 6 млрд грн в 2022 году.

Как сообщалось ранее, украинская гривня по официальному курсу НБУ за май подешевела к доллару США на 1,4% - до 26,85 грн/долл., к евро - на 1,5%, до 29,95 грн/евро.

С начала года, за январь-май, гривня выросла к доллару на 3%, к евро - на 5,6%.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.