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Счетная палата рассмотрит отчет о выделении бюджетных средств на дороги

Счетная палата рассмотрит отчет о выделении бюджетных средств на дороги
19:36 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Бизнеса: Счетная палата рассмотрит отчет об использовании средств местного бюджета.

В четверг на заседании Счетной палаты состоится рассмотрение и утверждение аудиторского отчета о результатах использования средств 11,5 млрд грн из госбюджета в 2018 году на ремонт и содержание местных дорог в областях.

"6 июня 2019 года на заседании Счетной палаты состоится рассмотрение и утверждение отчета о результатах аудита эффективности использования субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах. Ответственный за организацию и проведение этого аудита - Заместитель Председателя Счетной палаты Андрей Майснер", - сообщили в органе.

Так, в 2018 году из государственного бюджета Украины в регионы на ремонт и содержание местных дорог было направлено 11,5 млрд грн.

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Отметим, аудитом установлено сотни миллионов гривен убытков, причиненных государству, и неэффективного использования бюджетных средств.

Только во время аудита, НАБУ было начато 6 уголовных производств по фактам злоупотребления служебным положением, растрат в особо крупных размерах и служебного подлога документов. Еще о более 20 фактах с признаками уголовных преступлений будет сообщено правоохранительные органы после утверждения Отчета на заседании Счетной палаты, которое состоится 6 июня 2019 года, заявили в СП.

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Госбюджет, Дорога, Аудит.
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