Последствия дождей в Житомирской области: затоплены дома и автодороги

Новости Украины: В Житомирской области после интенсивных дождей и подъема уровня грунтовых вод затопило частные дома и автодороги.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области сообщила, что в результате сильных дождей и подъема уровня воды грунтовых вод в области произошло затопление частных домов и автодороги.

В пресс-службе ГСЧС Житомирской области рассказали, что в селе Пищов Новоград-Волынского района спасатели откачали около 360 куб. м воды из зданий и приусадебных участков 4 частных домовладений. Сообщается, что в течение последних суток на территории области зарегистрировано 6 случаев подтопления частных домовладений и автодороги.

Кроме того, в Олевске спасатели откачали 860 куб. м воды из частного приусадебного участка в с. Покровское Олевского района и еще 620 куб. м воды из затопленной автодороги вблизи пгт Белокоровичи того же района.

Напомним, в Закарпатской области подсчитали, что для ликвидации последствий паводка региону понадобится 100 млн грн на восстановление поврежденных гидротехнических сооружений, насыпей, дамб. И.о. председателя Закарпатской ОГА Ярослав Галас уточнил, что окончательная сумма будет названа через несколько недель. По состоянию на субботу, 25 мая, подтопленными остаются около 100 домов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.