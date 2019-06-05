Снижение цены на газ: Вице-премьер прокомментировал решение Кабмина

Новости Бизнеса: Вице-премьер сообщил, что сегодняшнее решение Кабмина обязывает "Нафтогаз" уже с июня снизить стоимость газа для населения на 800-900 грн.

Принятое сегодня Кабинетом министров решение делает невозможным спекуляции Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" с ценой газа и означает, что уже с июня нацкомпания должна снизить цену на голубое топливо для населения на 800-900 грн.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион на своей странице в Facebook.

"Правительство сегодня приняло еще одно решение, которое делает невозможным спекуляции "Нафтогаза" с ценами на газ", - написал он.

По словам вице-премьера, с июня "Нафтогаз" обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок:

"1. Минэкономразвития - средняя таможенная стоимость импортируемого газа, ожидаемая за май 5600-5700 за тысячу кубических метров без НДС; 2. Украинская энергетическая биржа - газ на июнь продавался по цене 5554 грн за тысячу кубических метров без НДС; 3. "Нафтогаз" - газ для промышленности по предоплате, установленной на июнь 5804 грн за тысячу кубических метров без НДС; 4. или по цене ПСО, согласно постановлению КМУ №867, которая на июнь рассчитана как 7185 грн за тысячу кубических метров без НДС ".

Кистион отметил, что это означает, что "уже в июне "Нафтогаз Украины" должен уменьшить установленную им на июнь цену газа 6299 грн за тысячу кубических метров без НДС". "Цена для населения в соответствии с указом должна быть на 800-900 грн меньше", - подчеркнул он.

Решение, обязывающее НАК продавать населению газ дешевле, поддерживается международными партнерами, в частности Международным валютным фондом, сообщил вице-премьер.

Он отметил, что по результатам мониторинга была зафиксирована тенденция на весну: на европейских хабах цена на газ падает, импортный паритет цен на газ и, соответственно, уровень цен на газ в Украине становится значительно ниже, чем это было в 2018 году, то есть уже с апреля промышленность в Украине начала платить меньше, чем население.

"Монополист ("Нафтогаз" -Ред.) вместо того, чтобы с учетом возможностей, которые предоставляет правительственное постановление №293, снизить цену, без каких-либо экономических аргументов, что противоречит рыночному тренду на понижение, поднял цены для промышленности. Это стало причиной увеличения цены на газ в июне для населения", - написал Кистион.

Как сообщалось ранее, сегодня, 5 июня, в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал компанию "Нафтогаз Украины" "ненасытным монополистом" из-за того, что компания устанавливает цены на газ для населения выше рыночного уровня. В связи с этим правительство сегодня намерено принять решение, которое обяжет "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения до уровня менее 8 тыс. грн за тыс. куб. м.

Также он сообщил, что правительство создаст группу, в которую войдут Антимонопольный комитет, Государственная фискальная служба, Счетная палата и Госаудитслужба для проверки формирования цены на газ "Нафтогазом".