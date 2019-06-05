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Глава МВФ о торговой войне США и Китая: Они сами себе наносят раны

Глава МВФ о торговой войне США и Китая: Они сами себе наносят раны
20:45 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: МВФ назвал цену торговой войны США и Китая для мировой экономики.

Взаимные торговые ограничения США и Китая могут привести к сокращению объемов мировой экономики на 0,5 процента уже в 2020 году.

К такому выводу пришел Международный валютный фонд (МВФ), пишет CNBC.

По словам главы МВФ Кристин Лагард, введение пошлин в отношении всех американских и китайских товаров может привести к потере 455 миллиардов долларов валового внутреннего продукта (ВВП). Она отметила, что эта цифра больше, чем ВВП ЮАР.

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Лагард заявила, что США и Китай "сами себе наносят раны", и от этого нужно уходить путем снятия введенных недавно торговых ограничений.

"Есть растущие опасения относительно эффекта [на экономику] от торгового противостояния. Существует риск, что наиболее свежие американо-китайские торговые ограничения в будущем приведут к сокращению инвестиций, производительности и роста. Также опасения вызывает недавно озвученное США намерение ввести пошлины относительно [товаров из] Мексики", — сказала Лагард.

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МВФ, Китай, США, Кристин Лагард, Торговая война.
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