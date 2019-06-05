Скачать
Среда, 05.06.2019
Гройсман озвучил свои главные задачи на посту премьер-министра Украины
Гройсман озвучил свои главные задачи на посту премьер-министра Украины
Убийство мальчика под Киевом: Аваков не собирается уходить в отставку
Аваков не собирается уходить в отставку
Малиновский - о карьере в Бельгии, сборной и своем будущем
Малиновский - о карьере в Бельгии, сборной и своем будущем
Почувствуйте себя летчиком: виртуальная кабина истребителя F-35
Почувствуйте себя летчиком: виртуальная кабина истребителя F-35

Трамп назвал Иран террористическим государством номер один в мире

Трамп назвал Иран террористическим государством номер один в мире
16:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один в мире" и не исключил вероятности войны.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не исключает вероятности войны с Ираном, который он назвал "террористическим государством номер один в мире". Об этом пишет Al Jazeera.

"Президент США Дональд Трамп назвал Иран террористическим государством номер один в мире и снова не исключил применения военной силы против Исламской Республики", - говорится в сообщении.

Выступая в среду перед британскими СМИ во время государственного визита в Соединенное Королевство, Трамп заявил, что существует возможность, что его администрация будет вынуждена начать операцию против Ирана.

"Хочу ли я этого? Скорее нет. Но возможности не исключаю", - сказал глава Белого дома.

Как сообщалось, государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что официальный Вашингтон готов к переговорам с иранской властью без каких-либо предварительных условий, чтобы разрядить напряженность, возникшую на фоне опасений относительно эскалации конфликта.

Президент Ирана рассказал об "одном возможном пути" в переговорах с США

В прошлом году Вашингтон вышел из соглашения с Ираном, заключенного в 2015 году при президентстве Обамы, несмотря на возражения со стороны союзников в ЕС. Напряжение значительно возросло за последний месяц, когда Вашингтон решил отправить на Ближний Восток дополнительно 1500 военных для противодействия Ирану, что спровоцировало опасения относительно возможного военного конфликта между США и Ираном.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Иран, Дональд Трамп, Террористическое государство номер один, Вероятность войны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Директор "Мотор Сич" озвучил госсзаказ на крылатые ракеты "Нептун"
02 Приметы и обряды на 5 июня – День Леонтия - огуречника
03 Вознесение Господне 2019: что нельзя делать в этот день
04 Оригинальные поздравления с днем рождения 5 июня в прозе и открытках
05 Супрун: Надеюсь Зеленский не будет называть меня оскорбительными именами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Убийство мальчика: Луценко не пришел на заседание профкомитета
Убийство мальчика: Луценко не пришел на заседание профкомитета
Начальник полиции Киевщины Ценов из-за убийства мальчика отправится на Донбасс
Глава полиции Киевщины отправится в ООС на Донбасс
Прогноз погоды на 5 июня: 30° жара и кратковременные дожди с грозами
Погода на 5 июня: жара с дождем и градом
Горячая штучка: Настя Каменских опубликовала новое фото
Горячая штучка: Настя Каменских опубликовала новое фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь