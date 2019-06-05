Новости мира: Президент США Дональд Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один в мире" и не исключил вероятности войны.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не исключает вероятности войны с Ираном, который он назвал "террористическим государством номер один в мире". Об этом пишет Al Jazeera.

"Президент США Дональд Трамп назвал Иран террористическим государством номер один в мире и снова не исключил применения военной силы против Исламской Республики", - говорится в сообщении.

Выступая в среду перед британскими СМИ во время государственного визита в Соединенное Королевство, Трамп заявил, что существует возможность, что его администрация будет вынуждена начать операцию против Ирана.

"Хочу ли я этого? Скорее нет. Но возможности не исключаю", - сказал глава Белого дома.

Как сообщалось, государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что официальный Вашингтон готов к переговорам с иранской властью без каких-либо предварительных условий, чтобы разрядить напряженность, возникшую на фоне опасений относительно эскалации конфликта.

В прошлом году Вашингтон вышел из соглашения с Ираном, заключенного в 2015 году при президентстве Обамы, несмотря на возражения со стороны союзников в ЕС. Напряжение значительно возросло за последний месяц, когда Вашингтон решил отправить на Ближний Восток дополнительно 1500 военных для противодействия Ирану, что спровоцировало опасения относительно возможного военного конфликта между США и Ираном.