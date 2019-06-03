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Президент Ирана рассказал об "одном возможном пути" в переговорах с США

Президент Ирана рассказал об "одном возможном пути" в переговорах с США
05:39 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Президент Ирана считает, что США должны сами вернуть нормальные условия для диалога с ними.

Диалог между Тегераном и Вашингтоном возможен только при условии взаимного уважения, и США должны сами вернуть приемлемые условия для возобновления переговоров. Об этом, как передал телеканал Al-Jazeera, заявил президент Ирана Хасан Роухани, сообщает УНН.

"Переговоры с Вашингтоном могут вестись только одним (возможным) путем", — отметил иранский президент. Он добавил, что "таким путем является взаимное уважение".

"Без этого нет никаких переговоров", — указал Роухани.

Президент Ирана также заметил, что "сторона, которая ушла из-за стола переговоров и растоптала международный договор (с Ираном), сама должна и вернуть нормальные условия для диалога".

США готовы к диалогу с Ираном и без "приказов с тиранией"

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави призвал Вашингтон изменить политику США в отношении Исламской Республики Иран (ИРИ), а не играть словами. Комментарий иранского дипломата поступил после того, как госсекретарь США Майкл Помпео заявил о готовности начать диалог с Ираном без предварительных условий.

Как стало известно ранее, Соединенные Штаты планируют создать структуры сдерживания Ирана для защиты американских военных сил и интересов союзников Вашингтона. Об этом в опубликованном в пятницу интервью газете The Telegraph заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

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США, Иран, Хасан Рухани, СВПД.
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