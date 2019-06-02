США готовы к диалогу с Ираном и без "приказов с тиранией"

Новости мира: Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США готовы начать переговоры с Ираном.

США готовы начать переговоры с Ираном без выдвижения предварительных условий.

Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео заявил сегодня, сообщает Deutsche Welle.

При этом Помпео отметил, что Вашингтон продолжит бороться с ”враждебной активностью” Исламской Республики.

Накануне президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран открыт к переговорам, но не ”по приказу” Вашингтона. Иран продемонстрировал, что не намерен ”подчиняться тирании”, подчеркнул Роухани. По его словам, обе стороны должны проявлять друг к другу уважение и проводить переговоры ”в рамках международного права”.

Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США вышли в одностороннем порядке в 2018 году. В ответ на это Вашингтон ужесточил санкции в отношении Ирана и направил в регион американские военные корабли и стратегические бомбардировщики.

Ранее советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон отметил, что США ”не стремятся к войне с иранским режимом”, однако готовы отреагировать на любое нападение «Корпуса стражей исламской революции» или регулярных войск Ирана.