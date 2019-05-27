Скачать
Понедельник, 27.05.2019
Ситуация на Закарпатье: уровень воды в реках спадает, подтопленных жилых домов нет
Ситуация на Закарпатье: уровень воды в реках спадает, подтопленных жилых домов нет
Зеленский призвал депутатов голосовать за реформаторские законопроекты
Зеленский выступил с новым обращением к Раде
Мотор завоевал Кубок Украины по гандболу
Мотор завоевал Кубок Украины по гандболу
Приметы и обряды на 27 мая – День Сидора-Огуречника
Приметы и обряды на 27 мая – День Сидора-Огуречника

Трамп назвал условие для возможных переговоров с Ираном

Трамп назвал условие для возможных переговоров с Ираном
09:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Соединенные Штаты Америки могут вступить в переговоры с Ираном, если иранские власти сами этого захотят.

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам с иранским руководством, если Тегеран хочет этого.

"Я думаю, что Иран хотел бы провести переговоры, и если они этого хотят, мы тоже готовы", - цитируют СМИ слова Трампа на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Американский президент находится в Японии с визитом.

Он отметил: "Посмотрим, что произойдет, но я знаю, что премьер-министр (Абэ - ред.) поддерживает близкие отношения с Ираном".

По словам Трампа, "никто не хочет, чтобы произошло что-то ужасное, особенно я".

В последнее время отношения между США и Ираном серьезно обострились на фоне наращивания американского военного присутствия в районе Персидского залива.

Иран пригрозил отправить американские корабли на дно

В ходе визита в Ирак накануне глава иранского МИД Джавад Зариф заявил: "Мы постоянно отражаем все усилия, направленные на развязывание войны против Ирана. Мы встретим их со всей мощью и выстоим".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Иран, Тегеран, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гройсман о политике Порошенко: Я считаю, что мы просто разные
02 Динамо вырвало победу у Львова на последних минутах
03 Военные дипломаты ОБСЕ в зоне ООС получили доказательств присутствия РФ
04 Мамина красотка: Елена Кравец показала подросшую дочь
05 Гройсман в Раде будет настаивать на принятии своей отставки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В штабе ООС сообщили об относительном затишье на Донбассе
В штабе ООС сообщили об относительном затишье на Донбассе
Трамп назвал условие для возможных переговоров с Ираном
Трамп назвал условие для переговоров с Ираном
Курсы Нацбанка на 27 мая: валюта дорожает
Курсы Нацбанка на 27 мая: валюта дорожает
Рецепт дня: отбивные котлеты по-итальянски
Рецепт дня: отбивные котлеты по-итальянски
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь