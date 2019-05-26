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Иран пригрозил отправить американские корабли на дно

Иран пригрозил отправить американские корабли на дно
08:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Иран пригрозил потопить американские авианосцы в случае их "первой ошибки".

Власти Ирана заявили о том, что обладают "сверхсекретным" оружием, способным топить американские военные корабли.

Об этом сообщает Синьхуа.

С такими угрозами выступил советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мортез Корбани. По его словам, Иран якобы обладает двумя новыми сверхсекретными видами оружия и может использовать их, чтобы топить военные корабли США.

"В случае малейшего необдуманного действия противника в водах Персидского залива они узнают, что мы с ними сделаем", - приводит агентство слова Корбани.

Таким образом, он попытался предостеречь США, подчеркнув, что американцам не следует направлять свои военные корабли в регион.

МИД Ирана: Дональд Трамп - настоящий террорист

Как сообщалось, Дональд Трамп предоставил разрешение исполняющему обязанности министра обороны США Патрику Шенагену на отправку дополнительных военных средств в регион Персидского залива для противодействия угрозам со стороны Ирана.

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США, Иран, Американские авианосцы, Мортез Корбани.
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